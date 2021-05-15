Çat kapı ziyaretlerde duygu dolu anlar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayram süresince ilçelerde ziyaretlerde bulunarak projeleri yerinde gördü. Ayrıca vatandaşlara bayram ziyaretlerinde bulundu.

Kandıra ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunan Büyükakın, Sarnıçlar köyünde yaşayan Ayşe Ö. 'yü'de ziyaret ederek kendisine hal hatır sordu. Ziyarete oldukça sevinen ve Ayşe teyze, eşi ile yaşadığı evdeki koşulların iyeleştirilmesi için başkanda ricada bulundu. Büyükakın, evindeki koşulların iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık'a talimat verdi. Aydınlık'ın "Başkanım gerekeni tüm çalışmaları en hızlı bir şekilde yapacağız" ifadelerini üzerine Ayşe Teyze'nin yaşadığı duygusallık ve sevinç herkesi mutlu etti.. Ayşe teyzenin yaşadığı mutluluk üzerine Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi niye var?" ifadelerini sarf ederek, "Ayşe Teyze sen merak etme burayı biz çiçek gibi yaparız." dedi.

"GEREKEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez'in de yer aldığı ziyarette, Ayşe teyzenin eşiyle birlikte yaşadığı bilgisini de alan Başkan Büyükakın, "Ayşe Teyzemizin güzel bir şekilde yaşamını sürdürmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gereken her türlü desteği vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi vatandaşımız, insanımız ve milletimiz için var. Sağlık ve sosyal hizmetler anlamında şehrimizde gereken tüm adımlarımızı atıyoruz. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz" diyerek duygularını dile getirdi.