Çifte ölümde “İspirt” şüphesi! Mutfakta 7 boş kolonya şişesi bulundu

İstanbul Polisi; Pendik İlçesi'ne bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir adreste iki kişinin hareketsiz yerde yattıkları yönünde bilgi aldı ve hemen adrese gitti. "Şüpheli Ölüm" soruşturması açıldı. İlk incelemelerde Türkmenistan uyruklu U.C. (35) ve Z.Ç. (37) isimli iki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bedenlerinde herhangi bir yaralanma veya darp izi bulunmayan iki kişinin kaldığı adresin mutfak bölümünde yedi boş kolonya şişesi bulundu.

İncelemelerin sürdüğü ifade edilirken söz konusu kişilerin "İspirt" adı verilen saf alkolden elde ettikleri sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdikleri iddia edildi. Yaşamını yitiren kişilerin kesin ölüm nedenlerinin yapılacak detaylı incelemelerin ardından netleşeceği ifade edildi.