Çocuk parkında tartıştığı çocuk tarafından bıçaklanan şahıs öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağlam, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Yakup Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlam'ın hastaneye gelen yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.