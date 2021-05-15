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Giriş Tarihi: 15.5.2021 11:19

Dünya şampiyonu kalbine yenildi

ABBAS ÇAKAR
Dünya şampiyonu kalbine yenildi

Türkiye Briç Federasyona kayıtlı milli sporcu olan ve Briç’te dünya şampiyonluğu bulunan Gölcüklü Okay Gür, evinde ölü bulundu.

Türkiye Briç Federasyonuna kayıtlı, dünya şampiyonu olan milli sporcu Okay Gür, Gölcük ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü bulundu İnternet üzerinde arkadaşları ile Briç oynadıktan sonra, ortak mesaj grubundan 'Midem çok yanıyor yatacağım' şeklinde yazdıktan sonra, Gür'den bir daha haber alınamadı.

Arkadaşlarının yazdıklarına ve aramalarına da cevap vermedi. Durumdan şüphelenen ve evi kontrol etmeye giden arkadaşları, evde Gür'ün telefona cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine bir çilingir yardımı ile polis nezaretinde kapıyı açtırdı. Yapılan kontrollerde Gür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Gür'ün kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor ile netlik kazanacak. Gür, 2006 yılında İtalya'da yapılan Briç Turnuvasında Dünya Şampiyonu olmuştu.

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Dünya şampiyonu kalbine yenildi
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