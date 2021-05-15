Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre dünya üzerindeki üç ülke dışında bütün ülkelerde Türkler yaşamaktadır ve birçok ülkede de hatrı sayılır miktarda Türk bulunmaktadır. Bu Türklerin bazıları çalışmaya, bazıları okumaya, bazıları da daha farklı sebeplerde yurt dışında yaşamaya başlamışlardır. İşte Türkiye dışında yaşayan Türklerin sayısı hakkında merak edilenler…
DÜNYA'DA KAÇ TÜRK VAR?
Dünya'da yaşayan Türk nüfusu Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre yaklaşık olarak 5 milyondur. Yani Türk nüfusu 2021 yılında yurt dışındaki vatandaşlarımızı da sayarsak neredeyse 90 milyona ulaşmış durumdadır.
DÜNYA'DA HANGİ ÜLKEDE KAÇ TÜRK YAŞIYOR?
Dünya üzerindeki 152 ülkede Türk vatandaşlar yaşamaktadır. Türklerin en fazla yaşadığı 10 ülke ve bu ülkelerde yaşayan Türk sayısı ise şu şekildedir:
- Almanya. Gurbetçi ülkesi olarak da bildiğimiz Almanya tabii ki yurt dışında yaşayan Türklerin ilk tercihi olmaktadır. Yabancılık çekmediğimiz bu ülkede Türk mahalleleri bile bulunmaktadır. Almanya'da yaşayan yurttaşlarımızın sayısı ise 2 milyon civarındadır.
- Fransa. İngilizce en çok konuşulan dil olmadan önce Türkiye'de en çok konuşulan yabancı dil Fransızca'ydı. Belki de bu sebeple Türklerin en çok tercih ettiği ikinci ülke Fransa. Fransa'da yaklaşık 750 bin türk yaşamaktadır.
- Hollanda. Eğlenceli başkenti Amsterdam ile tanınan Hollanda, Türk vatandaşların tercih ettiği üçüncü ülke olmaktadır. Hollanda sınırları içerisinde yaşayan Türk sayısı 500 bindir.
- İngiltere. Listenin dördüncü sırasında İngiltere bulunuyor. İngiltere'de yaşayan Türk sayısı ise 400 bin civarında.
- Amerika Birleşik Devletleri. Türkler, Amerika'nın en çok New York, Kaliforniya, Florida, Teksas gibi bölgelerinde yaşamayı tercih etmektedir. ABD sınırlarında yaşayan Türk sayısı ise 300 bin.
- Avusturya. 6. Sırayı Avusturya almaktadır. Avusturya'da 250 bin Türk yaşamaktadır.
- Belçika. Burada yaşayan Türklerin büyük kısmı 1960 yıllarında çalışmak için göç edip yerleşen vatandaşlarımızdır. Belçika'da yaklaşık 240 bin Türk yaşamaktadır.
- Avustralya. Avustralya sınırları içerisinde 150 bin Türk yaşamaktadır.
- İsviçre. Bilime ilgisi ile ünlü olan bu ülkede 130 bin civarı Türk yaşamaktadır.
- Danimarka. Danimarka ise 10. olarak listededir. Burada 75 bin civarında Türk bulunur.