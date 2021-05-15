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Giriş Tarihi: 16.5.2021 00:11

’ta otomobil direğe çarptı, 5 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Esenyurt’ta otomobil direğe çarptı, 5 yaralı

’ta ’ın şampiyon olmasının ardından kutlama yaptığı iddia edilen içinde 4 kişinin olduğu otomobil, önce bir yayaya sonra da elektrik direğine çarptı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, 22.45 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 1000'inci Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DJC 668 plakalı, içinde 4 kişinin olduğu otomobil, cadde üzerinde ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil daha sonra elektrik direğine çarparak durabildi.



2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobilde bulunan 4 kişiyle otomobilin çarptığı ismi öğrenilemeyen yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobilde bulunanların şampiyonluk kutlaması yaptığı sırada kaza yaptıkları iddia edildi.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Esenyurt’ta otomobil direğe çarptı, 5 yaralı
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