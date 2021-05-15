Esenyurt’ta otomobil direğe çarptı, 5 yaralı





2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan 4 kişiyle otomobilin çarptığı ismi öğrenilemeyen yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobilde bulunanların şampiyonluk kutlaması yaptığı sırada kaza yaptıkları iddia edildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.