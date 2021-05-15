Esnafa destek paraları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Tüm dünyayı etkisine altına alan koronavirüs salgınında birçok iş yeri ve kurum kapatılmıştı. Salgından ekonomik açıdan etkilenen esnaf vatandaşlara bu noktada 1000 TL gelir desteği ve 750 ile 500 TL arasında kira desteği ödeneceğinin açıklanmıştı. Mayıs ayının sonuna doğru yaklaşırken ödeme tarihlerini sorgulayanların sayısı giderek artıyor. Esnafa destek paraları ne zaman yatacak? Gelir kaybı desteği ödemeleri ne zaman?