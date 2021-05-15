Esrar nakletmek için kendini hasta gösterip ambulans kiralamış

Diyarbakır'ın Lice İlçesinden 105 kilo esrarı İstanbul'a getirmek için "Bel fıtığıyım. Diyarbakır'a gideceğim" diyerek içinde sağlık görevlileri ve şoförüyle birlikte tam teşekküllü bir ambulans kiralayan Faruk Bebek ile ambulans şoförü ve şirket sahibinin de içinde bulunduğu dört kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Lice'den Diyarbakır'a doğru yola çıkan özel şirkete ait ambulans kontrol noktasına yaklaşınca durdu. İçinde sağlık görevlilerinin de bulunduğu ambulanstan inen şoför Oktay Özgündüz, jandarma noktasına gelerek, "Ambulans'ta hastayım diyen Faruk Bebek'in şüpheli hareketleri var. Bu adamı İstanbul'dan Diyarbakır'a getirdik. Ancak adresine gittiğimizde tanımadığımız kişiler ambulansa valiz içinde birşeyler bıraktı. Bize kişisel eşyaları olduğunu söylüyor, ama jandarmayı görünce panikledi." dedi.

AMBULANS ŞOFÖRÜ İHBAR ETTİ

Ambulanstaki sağlık görevlisi Enes Encu, valizlerin atıldığı yeri jandarmaya gösterince 105 kilo esrar dolu valizler bulundu. Hasta rolü yapan Faruk Bebek'in alınan idrar örneğinde Kokain kullanıcısı olduğu belirlendi. Ambulans içindeki şirket ortağı A.A. isimli kadın, eşiyle bu işi yaptıklarını belirterek, "Çağrı merkezimize gelen telefonlarla 81 ile ücret karşılığı hasta sevki yapıyoruz. Faruk Bebek'i hasta diye İstanbul'da bir apartman önünden aldık. Ambulans şoförümüz, sağlık görevlilerimizle birlikte ben de vardım. Hasta yakını olduğunu belirten kişi tarafından ambulans şoförümüze konum gönderildi. Konumu takip ettiğimizde ağaçlık bölgeden çıkan iki kişi hızla ambulansa valizleri yerleştirdi. Hasta bildiğimiz Faruk, 'Eşyalar bana ait. Beni geri İstanbul'a götürün' deyince şoförle tartıştılar. Biz de şüphelendik. Israrla İstanbul'a dönmek isteyince valizleri araçtan attık. Jandarmayı görünce panikledi ve 'Girmeyin oraya devam edin' deyince şoförümüz araçtan inerek durumu jandarmaya ihbar etti." şeklinde konuştu.

PANDEMİYİ YOK SAYIP VALİLİKTEN İZİN BİLE ALMAMIŞLAR

Faruk Bebek'e hasta tanısı koyup Diyarbakır'a sevkini isteyen kişinin özel bir hastanenin ortopedi bölümünde görevli Murat Kaynak olduğu belirlendi. İddianamede, ambulans şirketinin sahibi İsmail Yaman'ın, pandemi sürecinde il dışına valilik izni olmadan çıkılamayacağını bildiği ve bu konuda Sağlık Bakanlığından protokol numarası alınmasına rağmen inisiyatif alarak ambulans ile hasta nakli görüntüsüyle Faruk Bebek'i Diyarbakır'a kadar getirttiği bildirildi. Bebek'in dikkat çekmemek için ambulans içinde hasta rolüyle yatar vaziyette olduğu kaydedildi. Sanık İsmail Yaman'ın Valilikten seyahat izni almamasına rağmen görevlendirme ve protokol numarası hazırlayıp hasta gözlem formu düzenleterek ambulansı yola çıkardığı kaydedildi.

KADIN DEDİLER ERKEK ÇIKTI, HASTANE DEDİLER SOKAKTA BİNDİ

İddianamede, nakil edilecek hastanın kadın olduğu bildirilmesine rağmen Faruk Bebek'in sevk edildiği, yine hastanın hastaneden alınarak Diyarbakır'a götürülmesi yönünde talep geldiği, ancak Bebek'in hastanenin arka sokağında bir binanın önünden alındığı vurgulandı. Belinde çatlak olduğu tanısı konulan sanık Bebek'in sedye ile bindirilmesi gerekirken, yürüyerek ambulansa bindiği, buna rağmen ambulans şoförü ile sağlık görevlilerinin bu durumdan şüphelenmemiş olmalarının hayatın olağan akışıyla uyuşmadığı ifade edildi. Tutuklu Faruk Bebek ile tutuksuz ambulans şoförü Oktay Özgündüz, şirket sahibi İsmail Yaman ile hastanenin ortopedi sorumlusu Murat Kaynak'ın 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.