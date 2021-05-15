Son dakika: 'Evin önünde neden durdunuz?' diye sordu, kabusu yaşadı: 'Seni öldürürüz' diye tehdit ettiler





''BİZE SALDIRDILAR, SAVUNMAK İÇİN KENDİMİZİ EVE KİLİTLEDİK"



Aradan kısa süre geçtikten sonra motosikletteki 2 kişinin daha kalabalık bir grupla evin önüne geldiğini aktaran Veli Tural, "Biz daha evin içerisine girmeden bahçedeyken 15 kişilik bir grup araçlarla ve motorlarla geldi. Her gelen vuruyor, öldürmeye geliyor. Sopalarla yaşlı annem ve babama, yeğenime, bana vurdular. 3 çocuğum, hamile yengem olayın ortasında kaldı. Bizi linç ettiler. Grup sonradan 30 kişiye kadar çıktı. Bize saldırdılar. Savunmak için kendimizi eve kilitledik. Arabamızı ve evimizi parçaladılar. Yaşanmaz hale getirdiler" diye konuştu.