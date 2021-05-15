Ankara'da 4 kişi ölmüştü! Feci kazanın ardından acı tablo çıktı

Ankara'da piknikten dönen ailelerin bulunduğu traktörün römorkunun devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler, ardında acı hikayeler bıraktı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan Tan ve Koyuncu ailelerinin Ankara'nın Sincan İlçesi'nde yaşadığı ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma öncesi Haymana ilçesine bağlı Bahçecik köyüne geldi. Tan ve Koyuncu aileleri Ramazan Bayramının ikinci günü yağmur duası için Sakarya Meydan Muharebesi Mangaldağı Şehitliğine doğru yola çıktı. Köylüler yağmur duasına gelmemesi üzerine aile bireyleri durarak piknik yaptı. Kaza Kirazoğlu mevkiinde yaşandı. Piknikten dönen Tan ve Koyuncu ailesini taşıyan traktör, sürücü Hamza Tan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Feci kazada, traktörün römorkunda bulunan aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 22 kişiden, İlknur Akyüz (16), Belinay Tan (9), Dilay Koyuncu (2) ve Necmiye Tan (70) olay yerinden hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Kazadan sonra olay adete mahşer yerine döndü.
Necmiye Tan
Kaza sonrası yaralılardan biri telefonun çektiği noktaya giderek yardım istediği öğrenildi. Köylüler haber almasının ardından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, köylülerin yardımıyla römork altından çıkarılan yaralılara ilk tedavilerin ardından ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlknur Akyüz
KORKUNÇ KAZA SONRASI ACI TABLO
Kazada hayatını kaybeden 70 yaşındaki Necmiye Tan'ın kendisi gibi 3 torunu İlknur Akyüz (16), Belinay Tan (9), Dilay Koyuncu (2)'da hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ayşe Akyüz, 10 yıl çocuk özlemi çekmesinin ardından İlknur'un doğumu ile mutluluk yaşadı.
Azel Koyuncu ve 2 yaşındaki Dilay Koyuncu
Kazada yaşamını yitiren 16 yaşındaki İlkur'un ölümü ailede büyük üzüntüye sebep oldu. 2 yaşındaki Dilay Koyuncu'nun annesi Azel Koyuncu ile çekilen son fotoğraf karesi yürekleri dağladı. Traktörü kullanan Hamza Tan yaralanırken 9 yaşındaki kızı Belinay Tan da hayatını kaybetti.
Belinay Tan
Feci kazada hayatını kaybedenlerden piknikte çektikleri son bir görüntü kaldı.
Mehmet-Hazel Koyuncu çiftinin ölen çocukları Dilay'ın ise dün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grubun arazide yan yana oturdukları görüldü. Hastanede tedavisi süren Zeliha Tan'ın, kucağında ölen kızı Belina ile ilgilendiği görüldü.