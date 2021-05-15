Ankara'da 4 kişi ölmüştü! Feci kazanın ardından acı tablo çıktı

Ankara'da piknikten dönen ailelerin bulunduğu traktörün römorkunun devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler, ardında acı hikayeler bıraktı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan Tan ve Koyuncu ailelerinin Ankara'nın Sincan İlçesi'nde yaşadığı ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma öncesi Haymana ilçesine bağlı Bahçecik köyüne geldi. Tan ve Koyuncu aileleri Ramazan Bayramının ikinci günü yağmur duası için Sakarya Meydan Muharebesi Mangaldağı Şehitliğine doğru yola çıktı. Köylüler yağmur duasına gelmemesi üzerine aile bireyleri durarak piknik yaptı. Kaza Kirazoğlu mevkiinde yaşandı. Piknikten dönen Tan ve Koyuncu ailesini taşıyan traktör, sürücü Hamza Tan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Feci kazada, traktörün römorkunda bulunan aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 22 kişiden, İlknur Akyüz (16), Belinay Tan (9), Dilay Koyuncu (2) ve Necmiye Tan (70) olay yerinden hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Kazadan sonra olay adete mahşer yerine döndü.