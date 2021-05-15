Gazze şehidinden helallik yemini

İşgalci İsrail'in Filistin Gazze'ye 10 Mayıs'ta başlattığı hava saldırıları sonucu 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. İsrail'in saldırısı sonucu şehit olanlardan Yusuf Mansi'nin ise sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

ŞEHİT YUSUF MANSİ: "ASLA KİMSEYİ KIRMAK İSTEMEDİM"

İşgalci İsrail'in bombardımanı sonrası hayatını kaybeden Yusuf Mansi sosyal medyadaki son paylaşımı görenleri duygulandırdı. Yusuf Mansi, tanıdıklarından helallik isteyerek, "Sonraki saldırılarda şehit olabiliriz, bunlar son saatlerimiz olabilir. Bana kızmış olanlar varsa beni affetsinler, çünkü yemin ederim ki asla kimseyi kırmak istemedim" ifadelerini kullandı. Yusuf Mansi son olarak ise Kelime-i Şehadet getirerek paylaşımını sonlandırdı.