Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gazze şehidinden helallik yemini
Giriş Tarihi: 15.5.2021 13:47 Son Güncelleme: 15.5.2021 13:48

şehidinden helallik yemini

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Gazze şehidinden helallik yemini

İşgalci 'in bombardımanı sonrası 'de şehit olan Yusuf Mansi'nin sosyal medyadaki son paylaşımları ortaya çıktı. Yusuf Mansi, ölümünden önce helallik isteyerek "Sonraki saldırılarda şehit olabiliriz, bunlar son saatlerimiz olabilir. Bana kızmış olanlar varsa beni affetsinler, çünkü yemin ederim ki asla kimseyi kırmak istemedim" ifadelerini kullandı. Mansi'nin son sözleri ise Kelime-i Şehadet oldu.

İşgalci İsrail'in Filistin Gazze'ye 10 Mayıs'ta başlattığı hava saldırıları sonucu 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. İsrail'in saldırısı sonucu şehit olanlardan Yusuf Mansi'nin ise sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

ŞEHİT YUSUF MANSİ: "ASLA KİMSEYİ KIRMAK İSTEMEDİM"

İşgalci İsrail'in bombardımanı sonrası hayatını kaybeden Yusuf Mansi sosyal medyadaki son paylaşımı görenleri duygulandırdı. Yusuf Mansi, tanıdıklarından helallik isteyerek, "Sonraki saldırılarda şehit olabiliriz, bunlar son saatlerimiz olabilir. Bana kızmış olanlar varsa beni affetsinler, çünkü yemin ederim ki asla kimseyi kırmak istemedim" ifadelerini kullandı. Yusuf Mansi son olarak ise Kelime-i Şehadet getirerek paylaşımını sonlandırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze şehidinden helallik yemini
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA