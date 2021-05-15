Gökyüzünün melekleri, kimsesiz çocukları sevindirdi

Gökyüzündegörev yaparken tanıştıkları arkadaşları ile yeryüzünde ihtiyaç sahiplerine ulaşan Türk Hava Yolları'nın isimsiz kahramanları, bu kez Ramazan Bayramı'nda kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi. THY'de görev yapan 34 kabin memuru, bayramın buruk sevincini yaşayan 415 çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırarak yüzlerini güldürdü. 'İsimsizlerTK' isimli sosyal medya hesapları aracılığıyla ihtiyaç sahipleri için destek toplayan ekip, bayram organizasyonu kapsamında ilk olarak Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklara bayram hediyelerini verdi. Ardından da 17 noktada 17 ayrı ekip ile çocuklara ve ailelere ulaştı. Her çocuk için şort, tişört ve gömlekten oluşan 2 takım kıyafet hazırlayan isimsiz kahramanlar salgında sokağa çıkamayan çocuklara bayram sevinci oldu. Gökyüzünde görev yaparken tanıştıkları arkadaşları ile yeryüzünde ihtiyaç sahibi kimselere dokunan kabin memurları bayram organizasyonları sonrası 39'uncu projelerini de tamamlamış oldu.