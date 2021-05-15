Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gürültü kavgasında profesör hastanelik oldu
Giriş Tarihi: 15.5.2021

Gürültü kavgasında profesör hastanelik oldu

Gürültü kavgasında profesör hastanelik oldu
Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut (50), oturdukları apartmanın ikinci katındaki evlerinde bayram temizliği yaptı. Daha sonra Barut ile komşuları E.G., G.E.G. ve İ.G. arasında temizlik yaparken gürültü çıkardıkları iddiasıyla apartmanın otoparkında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle E.G., G.E.G. ve İ.G., Prof. Dr. Barut'u, eşi Semra ile oğlu Ege Barut'un (16) yanında dövdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Prof. Barut, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.G. tutuklanırken, oğulları G.E.G ve İ.G. serbest bırakıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gürültü kavgasında profesör hastanelik oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA