Gürültü kavgasında profesör hastanelik oldu

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut (50), oturdukları apartmanın ikinci katındaki evlerinde bayram temizliği yaptı. Daha sonra Barut ile komşuları E.G., G.E.G. ve İ.G. arasında temizlik yaparken gürültü çıkardıkları iddiasıyla apartmanın otoparkında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle E.G., G.E.G. ve İ.G., Prof. Dr. Barut'u, eşi Semra ile oğlu Ege Barut'un (16) yanında dövdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Prof. Barut, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.G. tutuklanırken, oğulları G.E.G ve İ.G. serbest bırakıldı.