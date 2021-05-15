Haliliye Belediyesi, kapıları tek tek çaldı

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki htiyaç sahibi ailelerin başvuruları sonucunda yapılan kontroller neticesinde gerçekleştirilen yardımlar, görevliler tarafından ailelerin evlerine tek tek ulaştırılıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla da yoğunlaştırılan gıda yardımları da, ailelerin kapıları çalınarak, tek tek bırakıldı. Görevli personeller mahalle mahalle gerçekleştirdiği gıda dağıtımında toplam 22 bin 724 haneye ulaştı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal yardım çalışmalarının yıl boyu devam ettiğini ve yardımdan yararlanmak isteyen ailelerin 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak, kayıt yapabilecekleri kaydedildi.