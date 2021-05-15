Halk Süt araçları haftalardır yatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Halk Süt dağıtımında kullandığı araçların haftalardır otoparkta yatması kafalarda "Süt dağıtımı yalan mı" sorularına neden oldu. Ramazan öncesinde çekildiği öğrenilen videoda İBB tarafından Halk Süt reklamları ile giydirilen 20'den fazla aracın, Bayrampaşa Mega Center'da yer alan Kuru Gıda Toptancılar Hali'nin üst katında bulunan otoparkta yattığı görüldü. Haftalardır hareket ettirilmediği belirtilen araçların görüntüsünü kayda alan vatandaş, "Burada ne dağıtıyorlar? Haftalardır burada yatıyorlar. Yaklaşık 20 küsur araç, bunlar İstanbul'da süt mü dağıtıyorlar? Hiçbiri çalışmıyor mu? Yoksa hepsi gerçekten atıl araçlar mı? Günlerdir neden hareket etmiyorlar? Yoksa süt dağıtma olayı yalan mı?" ifadelerini kullandı.