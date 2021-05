İtfaiyeci olmak özellikle çocukluk yıllarında Amerikan filmleri izledikten sonra birçok kişinin hayalleri arasına girmiştir. Öyle ki kimilerinin zihninde oldukça karizmatik olan bu meslek hemen her çocuk için bir hayaldir. Bugün sizler için Sabah.com.tr ekibi olarak itfaiyeci nasıl olunur? sorusunun yanıtını hazırladık. İşte itfaiyeci olmak için gereken şartlar...

İtfaiyeci olmak için gereken şartlar nelerdir?

Bedeliyelerin bünyesinde faileyet gösteren itfaiyecilik mesleği, belediyenin ilanlarını her yayınlandığında oldukça fazla başvuru alıyor. En az lise mezunu kişilerin başvurabildiği bu önemli mesleği olmak ise sanıldığı kadar kolay değil. Başvuruların çokluğu, sınavların zorluğu gibi detaylar itfaiyeci olmanın zorlukları arasında. Ancak her şey anlatıldığı kadar zor değil. Hayatta her şeyin çabalamak üzerine geçtiğini unutmamak lazım. İlanlar ile ilgili sabit bir tarih veya sabit bir kural yoktur. Bir önceki ilanda istenilen bir özellik diğer ilan da istenmeyebilir. Ancak hemen hemen istenilen her şey benzerdir. Bugün sizlere belediyenin açtığı ilanlar neticesinde genel olarak istenen şartları hazırladık. İşte o şartlar...

İtfaiye Erliğini başvurabilmek için gereken şartlar;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Kapalı mekan gibi fobilere sahip olmamak

* Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavından en az 70 puan almak

* Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak ve görevini yapmaya engel teşkil etmeyecek sakatlıkları bulunmamak

* Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak

* Kilo boy oranının dengesi

* Erkeklerde en az 1.67 kadınlarda ise 1.60 boyunca olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

* Affa uğramış, ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanması geri bırakılmış dahi olsa; devletin şahsına karşı işlenmiş, anayasal düzeni değiştirmeye yönelik işlenmiş, milli güvenliğe karşı işlenmiş suçlar ile rüşvet, zimmet, dolandırıcılık, irtikap, sahtecilik, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, hürriyetten yoksun bırakma, cinsel saldırı gibi yüz kızartıcı ve onur kırıcı suçlardan ceza almamış olmak, soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak