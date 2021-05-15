İzmit’te hareketli gece: Bir evi kurşunlayıp, 2 aracı kundakladılar

İzmit İlçesi Alikahya bölgesinde, gece geç saatlerde art arda bir dizi olay yaşandı. Önce bölge sakinlerinden birine ait motosiklet çalındı. Ardından Atatürk Mahallesi Cevizli Sokak üzerinde oturan G.C isimli kadına ait bir 41 ADJ 001 plakalı otomobil kundaklandı. İlk olayın hemen ardından G.C'nin eniştesi olduğu öğrenilen Ş.D'nin Merkez Mahallesinde evin önünde park halinde uran 41 KF 179 plakalı aracı kundaklandı.

EVE 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Atatürk Mahallesinde sabaha karşı saat 04.00 sularında yaşanan ilk olayda, silah seslerine uyanan ve bir aracın ateşe verildiğini gören bölge sakinleri hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı. Bölgeye kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine seyir halindeyken, bir ihbarda Atatürk Mahallesinden geldi. Yanan araç ihbarına bir başka itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olaylarda yaralanan olmazken, her iki araçta kullanılamaz hale geldi. Öte yandan G.C'nin evine açılan ateş sonucu 3 kurşunun eve isabet ettiği öğrenildi.

BİLGİLERİNE BAŞVURULDU

Alikahya'da art arda yaşanan olaylar ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Evi kurşunlanan ve aracı ateşe verilen G.C ile eniştesi Ş.D'nin polis tarafından bilgilerine başvuruldu. Öte yandan olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin, olay yerine yine bölgeden çalınan motosiklet ile geldikleri ve olayı gerçekleştirdikten sonra aynı motosiklet ile kaçtıkları üzerinden duruluyor. Polis olayı detaylı şekle araştırıyor.