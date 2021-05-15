Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Bu hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nın gündeminde normalleşme takvimi ile ilgili kararlar yer alıyor. Tam kapanma sürecinin ardından normalleşme takviminin ele alınacağı Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretimde yeni yol haritası, kafe ve restoranların durumu ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları düşen vaka sayısı ile beraber yeniden değerlendirilecek. Bilim Kurulu tavsiyeleri ile birlikte alınacak kararların ardından Başkan Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yaparak alınan kararları açıklaması bekleniyor. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bu Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları canlı yayında açıklayacak.
Peki, Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?
İşte detaylar;
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Nisan sonu itibariyle başlayan ve 17 Mayıs tarihine kadar devam edeceği açıklanan kısıtlama tedbirlerini gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre kademeli normalleşme sürecine girecek.
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 17 Mayıs Pazartesi tarihinde yapılacak. Toplantıda önemli kararlar gündemde yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.
Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı. Bu bağlamda; tam kapanma ne zaman bitecek, normalleşme takvimi hangi tarihte açıklanacak? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor!
"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"
17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.
KOVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE
Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bir süre daha fedakarlık gerekli.
Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.