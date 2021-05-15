'Kırmızı elmas' olarak biliniyor! 4 ülkeye ihraç edilecek

4 ÜLKEYE İHRACAT

Çilek ihracatı da yapıldığını bildiren Çelik, "Ukrayna, Gürcistan, Rusya ve Irak'a ihraç edeceğiz. Pazar sorunumuz yok. Bölgemiz tarım açısından rahata ve huzura kavuşmuştur. Bizim çileğimizin aroması tadı çok güzel. Talep çok fazla. Buranın çiftçileri çok şanslı. Bu mahallede bulunan fabrikalarda çalışıyorlar ve aynı zamanda hemen hemen herkes burada çilek üretiyor" ifadelerini kullandı.