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Giriş Tarihi: 15.5.2021 13:58 Son Güncelleme: 15.5.2021 13:58

Bu yıl 2021 , hangi aya denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

Bu yıl 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı’nın coşkusu sürmeye devam ederken sonrasında ise Kurban Bayramı yaşanacak. Hem kurban kesme ibadeti hem de tatil için gözlerini Kurban Bayramı tarihine çeviren vatandaşlar konu ile ilgili sorgulamalar yapıyorlar. Şimdiden planlarını hazırlamak isteyenler “, ayın kaçında? Bu yıl 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor?” sorularının yanıtlarına ulaşmak istiyor. İşte 2021 !

Mübarek Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşayan binlerce vatandaş şimdiden Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu sene hangi aya ve tarihlere denk geldiğini öğrenmek isteyenler "Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bu yıl 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor?" sorularının yanıtlarına ulaşmak istiyor. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.



Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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Bu yıl 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
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