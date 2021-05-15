Liseli gençten annesinin sevgilisine 3 bıçak darbesi

Ankara Altındağ'da, annesi Badegül T. ile yaşayan lise öğrencisi Emre Toprak (19), akşam saatlerinde eve geldiğinde annesini, Sevgi isimli arkadaşı ve onun erkek arkadaşıyla alkol alırken gördü.Odasına giden genç, bilgisayarın kulaklığını takıp oyuna başladı. Saat 02.00 sıralarında annesinin odasından sesler duyan Emre, odanın anahtar deliğinden baktı.Annesinin yanında tanımadığı bir adamın olduğunu gören genç, kapıyı tıkladı. Gecelikle dışarı çıkan annesinin yanındaki çıplak Enis Y., iddiaya göre mutfağa doğru koşarak bıçak aldı.Enis Y.'nin elindeki bıçağı alan Emre, adamı 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Emre Toprak, ifadesinde, iki yıldır annesiyle birlikte yaşadıklarını, annesinin sürekli olarak değişik erkeklerle birlikte evde kaldığını, psikolojik sorunlarının olduğunu ve birçok defa intihar etmeye çalıştığını anlattı. Olay gecesi annesinin odasından gelen sesler üzerine annesinin odasına giderek kapıyı çaldığını kaydeden katil zanlısı genç, annesinin gecelikle odadan çıkarak boğazını sıktığını, odada tanımadığı adamı görünce annesini iterek Enis Y.'nin üzerine yürüdüğünü vurguladı.Adamın mutfağa giderek bıçak aldığını da sözlerine ekleyen Emre Toprak, kendisini korumak amacıyla bıçağı almaya çalışırken parmaklarının kesildiğini, bıçağı bıraktıktan sonra Enis Y.'nin kendisine yumruk atmaya çalıştığı sırada bıçağı savurduğunu, bu sırada Enis Y.'yi omuz ve kasık bölgesinden yaraladığını belirtti.Emre Toprak, amacının kendisini korumak olduğunu da ifade etti. 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan 19 yaşındaki genç, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.