Liseli gençten annesinin sevgilisine 3 bıçak darbesi

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM'

20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan gencin ifadesinde, 2 yıldır annesi ile birlikte yaşadıklarını, bu süre zarfında annesinin sürekli olarak değişik erkekler ile birlikte evde kaldığını ve evleneceğini ancak kendisinin annesine inanmadığını, psikolojik sorunlarının olduğunu ve birçok defa intihar etmeye çalıştığını söyledi.