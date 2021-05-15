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Giriş Tarihi: 15.5.2021 19:42 Son Güncelleme: 15.5.2021 19:48

'de toplu ölümlerinin nedeni belli oldu

AA
Mardin'de toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu

'in  ilçesinde bulunan bir gölette binlerce telef oldu. Balık ölümlerinin, göletin kurumaya yüz tutmasından kaynaklandığı belirlendi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, kurumaya yüz tutan gölette bir kısmı ölen balıkların yakalanıp baraja taşınması için çalışma başlatıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Dün, ilçeye bağlı kırsal Kocakent Mahallesi'ndeki gölette çok sayıda balığın telef olduğunun görülmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, Mazıdağı Belediyesi ve DSİ 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Nusaybin 102. Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ BELLİ OLDU

Göletin kurumaya yüz tutmasından kaynaklı olduğu tespit edilen balık ölümlerinin önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçlarıyla buraya su takviyesi yapıldı.

BALIKLAR, DERİK DUMLUCA PLAJI'NA BIRAKILACAK

DSİ Nusaybin 102. Şube Müdürlüğü ekipleri de ağlarla yakaladıkları canlı balıkları, balık nakliye tanklarına aktardı. Balıklar, Derik Dumluca Barajı'na bırakılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan da bölgede incelemelerde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Kocakent Mahallesi'ndeki gölette dün balıklar karaya vurmuş, çok sayıda balığın gölette telef olduğunun görülmesi üzerine mahalle sakinleri durumu ilgililere aktarmıştı. Yetkililer konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.

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Mardin'de toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu
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