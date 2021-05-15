Mardin'de toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, kurumaya yüz tutan gölette bir kısmı ölen balıkların yakalanıp baraja taşınması için çalışma başlatıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Dün, ilçeye bağlı kırsal Kocakent Mahallesi'ndeki gölette çok sayıda balığın telef olduğunun görülmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, Mazıdağı Belediyesi ve DSİ 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Nusaybin 102. Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.