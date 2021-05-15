Mehmetçik’in dikkati büyük faciayı önledi

Libya açıklarında görevli TCG Gaziantep fırkateyni 13 Mayıs'ta Khoms Limanı'nın 28 mil açığında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti. Botun bir bölümünün söndüğü ve göçmenlerin büyük tehlikede olduğunun fark edilmesi üzerine, bölgede görevli TCG Göksu fırkateynindeki helikopter hemen havalandı. Helikopter ve TCG Gaziantep, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu yakından takip ederek emniyete aldı. Libya Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesinin ardından 97 göçmen bottan alındı. Göçmenlerin terk etmelerinin hemen ardından botun batması, olası facianın önüne geçildiğinin en büyük göstergesi olarak nitelendirildi.