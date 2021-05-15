Melek İpek olayında son dakika gelişmesi: İşkenceci koca Melike'ye de hayatı zindan etmiş

'SANA BİR YAŞAMA ŞANSI VERDİM, BUNU İYİ KULLAN'

Gece saatlerinde Ramazan İpek'in, elleri kelepçeli halde üzerinde bornozla kendisini hayvan ağıllarının bulunduğu bir alana götürdüğünü anlatan Melike A., "Burada ayaklarımı da iple bağladı, boğazıma bıçak dayadı. Başıma silah dayadı. 'Son sözlerini söyle' dedi. Ben de ölmekten korktuğum için yalvardım, 'Gerekirse ikinci karın olurum' dedim. Ramazan o şekilde araca bindirdi beni. Yolda gelirken bana 'Melek ile sakın konuşma, anlaşma, sana bir yaşama şansı verdim, bunu iyi kullan' dedi. Daha sonra Ilıcaköy Mahallesi'ndeki eve geldik. Ramazan ellerimdeki kelepçeyi çözdü ve kıyafetlerimi verdi. Giyindim ve uyudum. Sabah Ramazan İpek beni aracına bindirip evime götürdü. Ben ayrılmak istediğimi her konuşmamızda, yazışmamızda Ramazan'a söyledim, her seferinde darbedildim ve öldürülmekle tehdit edildim" diye konuştu.

'SENİ DE BU ŞEKİLDE YAPACAĞIM'

Ramazan İpek'in, kendisine Melek İpek'in dövülmüş haldeki resimlerini gönderdiğini söyleyen Melike A., "Ramazan bana Melek'i dövdüğünde birkaç kez fotoğraf gönderip, 'Seni de bu şekilde yapacağım' dedi. Kendisinden ayrılmak istediğimde, 'Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim' derdi. Ramazan bana ait kredi kartını zaman zaman kullanırdı. Amacı benim borcu ödeyememem ve kendisine muhtaç kalmamdı. En son kredi kartımdan kendisine cep telefonunu almıştı. İlk taksitini kendi ödedi, diğer taksitlerin borcu duruyor" dedi.

'KANINI AKITACAĞIM'

Tarihini hatırlamadığı bir günde Ramazan İpek'in kendi evine geldiğini anlatan Melike A., sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben evde tektim, Ramazan tartışma sonucu başımı klozete soktu, 'Senin kanını akıtacağım' dedi, sonra gitti. 13 Aralık 2020 tarihinde Ramazan bana tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attı. İş yerimin yakınlarına gelince sivil polislere söyledim, Ramazan oradan uzaklaştı. Ramazan bana mesaj atarak 'Beni şikayet ettiğini unutmadım, sana bir şans daha veriyorum' dedi. 15 Aralık 2020 günü dolmuştan inip evime doğru gelirken Ramazan İpek aniden önüme çıktı. Saçımdan tutarak beni çekmeye başladı. Ben de yardım talebinde bulundum, çevredekiler gelince Ramazan İpek hemen uzaklaştı, elinde bıçak da vardı. Ben daha sonra hastaneye gittim, darp raporu aldım. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundum ve tedbir kararı aldım. 15 Aralık 2020 tarihinden itibaren Ramazan İpek ile herhangi bir yüz yüze görüşmem veya telefonla görüşmem, yazışmam olmadı."