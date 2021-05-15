Muhteşem göç devam ediyor

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, av yasağı süresince jandarma ekiplerince sıkı tedbirlerle korunuyor. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Edremit Bot Komutanlığı ve koruculardan oluşan güvenlik güçleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen, önüne çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışırken görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için yoğun mesai yapıyor.

İnci kefalinin avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi, akarsu yatakları, avlanmaya müsait alanlar ile güzergahları sürekli gözetim altında tutan 47 kişilik jandarma ekibi, ulaşılması güç noktaları da dronelerle denetliyor. Gölde ve akarsularda botlarla sürekli devriye gezen jandarma ekipleri, bir yandan da göle kıyısı olan yerleşim yerlerindeki vatandaşları balığın korunması için bilinçlendiriyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri de balık satışının yapıldığı iş yerlerini denetleyerek kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışıyor.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir balık türü olan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru başlattığı göç izleyenlere görsel şölen sunuyor. Suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı için 'uçan balık' olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı kutsal yolculuğunu Van Gölü'ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş ilçesindeki Deli Çay'a geçtiğimiz yıllarda gelen birçok yerli ve yabancı turistler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğunu izlerken, son 2 yıldır korna virüs tedbirleri kapsamında kimse gelmeyince balıklar sessiz bir şekilde yolculuğuna devam ediyor.

800 BİN YILLIK YAŞAM

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefali Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularına adapte olmuş burada yaşayabilen endemik bir balık tür olduğunu söyledi. İnci kefali yaşamını Van Gölü'ne sürdürmesine karşın her yıl nisan ve temmuz ayları arasında göle dökülen tatlı sulara göç ettiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefalinin Van Gölü'ndeki yaşamı yaklaşık 800 bin yıldır devam ediyor. 800 bin yıldır devam eden bu yaşam öyküsü maalesef 90'lı yılların sonunda inci kefalleri yok olma noktasına geldi. İşte bu noktada Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından başlatılan çalışmalarla beraber inci kefali yok olma noktasından kurtarılarak bugünkü noktaya ulaştı. Şuanda Erciş ilçesi balık bendinde bulunuyoruz. Arkamızda aynı anda zıplayan yüzlerce balığı bir anda görüyoruz. Fakat 20 sene öncesine gittiğimiz zaman burada zıplayan tek bir tane daha balık kalmamıştı" dedi.

BALIKLARIN KAHRAMANLARI YİNE GÜVENLİK GÜÇLERİ

Koruma çalışmalarını yürüten öncelikli kurumlarında başında Van İl Jandarma Komutanlığı ile Bitlis il Jandarma Komutanlığı olduğuna vurgu yapan Akkuş, "Kırsal alanda yani şehir merkezlerinden uzak bölgelerde jandarma ekipleri, şehir merkezlerinde ise polis ve zabıta ekipleri koruma çalışmalarında görev alıyor. Koruma çalışmalarına 3-4 basamaklı yöntem uyguluyoruz. Birincisi balığı gölde avlatmayacağız, herhangi bir şekilde balık avlanırsa kara yollarında taşıtmayacağız, kara yollarından taşınıp merkeze girerse zabıta ve polis vasıtasıyla merkezdeki satışını engelleyeceğiz. Burada yürütülen yaklaşık 25-30 yıllık bir çalışma sonucunda geldiğimiz noktaya kısa özetlememiz gerekirse bundan 20 sene önce Van Gölü'nden bin kişi geçimini sağlıyorken, bugün 15 bini aşkın insan geçimini sağlıyor." dedi.