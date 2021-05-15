Pazar yerlerinde sıkı tedbir

Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla 29 Nisan 2021 günü uygulanmaya başlayan tam kapanma döneminde, vatandaşın yaş sebze ve meyve ihtiyacını karşılaması için alınan karar doğrultusunda semt pazarları ikinci kez kuruldu. Koronavirüsün yayılımını engellemek amacıyla harcanan emeklerin boşa gitmemesi, hem esnafın hem de vatandaşların alınan tedbirler uyması amacıyla, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada Pazar yerlerinde geniş tedbirler alındı. Pazarların kurulduğu noktalar sorumluluk bölgesine göre kimi yerde jandarma, kimi yerde emniyet desteği ile zabıta ekipleri tarafından sürekli denetlendi.

HES KODU SORGULANIP ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILDI

İzmit İlçesinde kurulan 18 ayrı Pazar noktasında da Emniyet, Jandarma ve Zabıta ekipleri tarafından, bir dizi tedbir alındı. Pazarda yaş sebze ve meyve harici ürün veya mal satışına izin verilmezken, Pazar giriş yerlerinde kurulan noktalarda vatandaşların tek tek HES kodu sorgulanıp, ateş ölçümleri yapıldı.

TEZGAHLAR ARASINDA 3 METRE

Vatandaşların sosyal mesafe ve maske tedbirlerini ihlal etmemesi için, Pazar içerisinde sürekli olarak kontroller geçekleştirildi. Pazarda esnafların tezgâhları arasında 3 metre uzaklık kuralı uygulandı. Öte yandan Pazar alanına daha önceden belirlenen sayı kadar giriş yapılmasına, bu sayıdan fazla kişinin girmemesine özen gösterildi.