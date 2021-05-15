Pendik'te korkunç manzara: Dikkat çeken 'kolonya' detayı

Pendik'te Türkmenistan uyruklu iki kardeş evlerinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hicaz Sokak'ta bir binanın bodrum katının sahibi, camdan bakıp kiracıları Umytjan Charyyev (35) ve Zafarjan Charyyev'in (37) yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.