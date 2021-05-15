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Giriş Tarihi: 15.5.2021 14:41

'te korkunç manzara: Dikkat çeken '' detayı

AA
Pendik'te korkunç manzara: Dikkat çeken 'kolonya' detayı

'te uyruklu iki kardeş evlerinde ölü bulundu. İlk incelemelere göre; herjhangi bir darp ve yaralama izine rastlanılmazken mutfakta çok syıda boş kutusu tespit edildi. Kardeşlerin kolonyayı ile karıştırarak içmelerinin ardından zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Pendik'te Türkmenistan uyruklu iki kardeş evlerinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hicaz Sokak'ta bir binanın bodrum katının sahibi, camdan bakıp kiracıları Umytjan Charyyev (35) ve Zafarjan Charyyev'in (37) yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Güvenlik güçleri bina girişine şerit çekerek önlem alırken, ev sahibi tarafından kapının açılmasıyla daireye giren sağlık ekibi, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

BOŞ KOLONYA KUTULARI

İlk incelemede, herhangi bir kan ya da darp izine rastlanmazken, mutfakta 6-7 boş kolonya şişesinin olduğu tespit edildi.

İki kardeşin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ZEHİRLENDİKLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Kardeşlerin kolonyayı şalgam ile karıştırarak içmelerinin ardından zehirlendikleri değerlendiriliyor.

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Pendik'te korkunç manzara: Dikkat çeken 'kolonya' detayı
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