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Giriş Tarihi: 15.5.2021 10:21

’te ortalık savaş alanına dönmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İHA
Pendik’te ortalık savaş alanına dönmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul ’te drift yapan 2 otomobil sürücüsüyle vatandaşlar arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirmişti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Otomobil sürücülerinin başka bir araca çarparak kazaya neden olduklarının görüldüğü görüntülerde, araç sürücülerinin vatandaşları ezmeye çalıştıkları yer alıyor.

Olay, Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelmişti. İddiaya göre, cadde üzerinde drift yaparak tehlike saçan 2 otomobile çevredeki vatandaşlar tepki gösterince otomobildekiler ve vatandaşlar arasında tartışma çıkmış, bunun üzerine otomobil sürücüleri, tartıştıkları vatandaşların üzerine araçlarını sürerek ezmeye çalışmıştı.

Bu sırada otomobillerden birinin yoldan geçen başka bir araca çarpmasıyla 2 kişi yaralanmış ve çevredekiler, kendilerini ezmeye çalışan ve kazaya sebep olan kişiyi araçtan çıkararak darp etmişti.



YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Akıllara durgunluk veren olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, drift yapan 2 aracın hızla seyir ettiği, ardından geri döndükleri, kalabalık bir grubun kendilerini kovaladığı, araç sürücünü otomobilden indirerek darp etmeye başladıkları, bu sırada diğer magandalardan birinin otomobili vatandaşların üzerine sürdüğü görülüyor.

Pendik'te drift yapan magandalar aracı onlarca kişinin üzerine böyle sürdü: Ortalık savaş alanına döndü | Video

Daha sonra ters yönden geri dönen otomobilin seyir halindeki başka bir araca çarparak kazaya neden olduğu, bu kez çevredeki vatandaşların kazaya neden olan otomobil sürücünü darp ettiği, ortalığın savaş alanına döndüğü yer alıyor.

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Pendik’te ortalık savaş alanına dönmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı
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