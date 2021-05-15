Piknik dönüşü facia: 4 ölü 18 yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde piknikten dönen vatandaşları taşıyan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Feci kazada, traktörün römorkunda bulunan aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 22 kişiden 3'ü çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Hastanedeki yaralılardan 3'ünün de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Kaza Kirazoğlu mevkiinde yaşandı. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü ilçeye bağlı Mangal Dağ Şehitliği bölgesindeki piknik alanına giden 22 kişinin römorkunda bulunduğu traktör, dönüş yolunda devrildi. Sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı belirtilen kazada, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 22 kişi ters dönen römorkun altında kaldı. Feci kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, devrilen römorkun altında kalanlar ise güçlükle çıkartıldı. Sağlık görevlileri römorkun altından çıkartılan İlknur Akyüz (16), Belinay Tan (9), Dilay Koyuncu (2) ve Necmiye Tan'ın (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Hamza Tan ile birlikte yaralanan 18 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavileri süren yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili SABAH'a konuşan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, vatandaşların Namazdağı Şehitlik bölgesine piknik yapmak için gittiklerini, kazanın dönüş yolunda meydana geldiğini söyledi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.