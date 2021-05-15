Rektör Çufalı, hastaları ve personeli bayramda yalnız bırakmadı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın ziyaretine Başhekim Şenay Özdolap Çoban'ın katılımıyla gerçekleşti.

BEÜ Rektörü ve hastane yönetimi farklı birimlerdeki hastaları odalarında ziyaret ederek, hem geçmiş olsun dileklerini iletti, hem de hastaların durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Hasta yakınları ile de sohbet eden ve bayramlaşan Rektör Çufalı'nın ve hastane yönetiminin ziyareti hastalar ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Toplumsal bağların güçlendiği günler olan bayramlarda hastaneden şifa bekleyen hastaların yalnız olmadıklarını göstermek ve morallerini yükseltmek amacıyla ziyarette bulunduk. İçinde bulunduğumuz zor günlerde büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hastane çalışanlarının da bayramını kutluyorum." dedi.