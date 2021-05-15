Şanlıurfa laf atma kavgasında: 1 ölü

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, Mahmut B. ve Adem B. ile evlerinin önüne gelen Necdet K. ve bir arkadaşı arasında laf atma tartışması çıktı. Tartışma sonrası mağaralara yakın yere giden taraflar burada kavga etti. Kavgada silahla vurulan Necdet K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı Necdet K. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına alındı.