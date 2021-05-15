Şanlıurfa'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Necdet Keskin ile kuzen olan Mahmut ve Adem Baydili sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler Necdet Keskin'e isabet etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.