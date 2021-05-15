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Giriş Tarihi: 16.5.2021 00:35 Son Güncelleme: 16.5.2021 00:36

'da husumetliler arasında : 1 ölü

DHA
Şanlıurfa'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü

'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Topdağı Mahallesi'nde akşam saatlerinde deyim yerinde ise kan donduran bir olay meydana geldi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Necdet Keskin ile kuzen olan Mahmut ve Adem Baydili sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler Necdet Keskin'e isabet etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necdet Keskin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

UYUŞTURUCU MADDE, SİLAH VE DÖNER BIÇAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Polis olay sonrasında kaçan kuzenler Mahmut ile Adem Baydili'yi evinde saklayan Remzi K. ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde, döner bıçağı ve tabanca ele geçirdi. Şüpheliler emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Şanlıurfa'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü
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