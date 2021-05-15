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Giriş Tarihi: 15.5.2021 07:17

’de belediye otobüsü yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sarıyer’de belediye otobüsü yandı

  Tarabyaüstü  otobüs son duraklarında içinde yolcu olmadığı öğrenilen kuruluşlarından  İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait bir belediye otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, 06.00 sıralarında Sarıyer Tarabyaüstü İETT otobüs son duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 DZ 23 91 plakalı İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

OTOBÜS KULLANILMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekipleri, tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonrasında uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucunda otobüs kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında polis ekipleri yanan otobüste inceleme yaptı.
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Sarıyer’de belediye otobüsü yandı
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