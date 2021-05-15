Sarıyer’de belediye otobüsü yandı

Olay, 06.00 sıralarında Sarıyer Tarabyaüstü İETT otobüs son duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 DZ 23 91 plakalı İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.İtfaiye ekipleri, tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonrasında uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucunda otobüs kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında polis ekipleri yanan otobüste inceleme yaptı.