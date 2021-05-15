Savcılara duyulan saygıdan ve maddi açıdan dolayı birçok genç vatandaşımız savcı olma yönünde ilerlemek istiyor. Savcı olmanın ne kadar çok avantajı olsa da sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Bu sınavlardan geçip kazanılması kişinin çabasına ve özverisine bağlıdır. Savcı, suç unsuru ile ilgili araştırma yapmaktadır ve sonuca bağlı iddianame hazırlar. Peki, savcı nasıl olunur? Savcı olma şartları nelerdir? İşte detaylar…

SAVCI NE İŞ YAPAR?

Savcı suç unsurunu tespit eder. Sanıkların sorgulanmasını yapar. Suç unsuruna bağlı olarak da soruşturma ve kavuşturma yapmaktadır. Savcı devleti savunsa da devlete karşı dava açabilme hakkına sahiptir. Suça bağlı kanıtların dosyada toplanmasını sağlar. Adli tıptan gelen raporları takip eder.

SAVCI NASIL OLUNUR?

Savcı olabilmek için kişinin Hukuk Fakültesinden mezun olması gerekmektedir. Fakülteden mezun olduktan sonra Adli Yargı sınavına girmeliler. Adli Yargı sınavında 100 soru yer almaktadır. Hukuki Alan bilgisi ve 40 sorulukta genel kültür soruları yer almaktadır. Sınavdan başarılı olarak geçmek için en az 70 puan almaları gerekmektedir. Gerekli puanın alınmasının ardından mülakat gerçekleşecek. Mülakatı da başarılı geçtikten sonra savcı adayı olursunuz. Daha sonra iki sene sürecinde staj yapacaksınız. Yapılan stajın ilk senesinde savcı olup olmayacağına karar verilir. Stajın son senesinde ise staja bağlı bir sınav yapılır. Sınavda da istenilen başarıya ulaşılırsa savcı olunur.

SAVCI OLMA ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak,

Hukuk Fakültesinden mezun olmak,

Askerliğin yapılması ya da ertelenmesi,

Kamu haklarından yasaklı olmamak,

Suç işlememiş olmak.

SAVCI OLMAK İÇİN HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMAK GEREKİR?