17 Mayıs sonrası normalleşme adımları merakla beklenirken kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması da öngörülüyor. Bunlar arasında yer alan şehirler arası seyahat yasağı kısıtlaması da bu kapsamda merak edilen konulardan biri oluyor. Binlerce vatandaş, tam kapanmanın bitmesine az bir zaman kala "Seyahat yasağı ne zaman bitecek, 17 Mayıs'ta bitiyor mu? Tam kapanma sonrası şehirler arası seyahat yasağı kalkıyor mu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladılar. İşte seyahat yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı ile son gelişmeler!