SMA'lı minikler mutlu sona çok yaklaştı

SMA Tip 1 hastası üç polis çocuğu Aziz Cemal Kızılkurt (1), Ömer Akif Kaya (8 buçuk aylık) ve Beyazıt Eser (3) için başlatılan "Üç Minik Cana Nefes Ol" kampanyasında son aşamaya gelindi. SABAH'ın duyurduğu kampanyada emniyet teşkilatı ve vatandaşlar minik bedenler için el ele verdi. Toplanan miktar 4 milyon doları aştı ve Aziz Cemal gibi Ömer Akif için de sağlıklı bir hayatın önü açıldı.

AZİZ CEMAL'DAN HABER VAR

İstanbul Emniyeti Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün başlattığı "Üç minik Cana Nefes Ol" kampanyasında tedavi biletini alarak yüz binleri sevindiren ilk bebek Aziz Cemal olmuştu. Amerika'da tedavi sürecine devam eden Aziz Cemal bebekten sevindirici haberler gelmeye başladı. İlaç tedavisinin ardından fizik tedavi sürecine geçildiğini belirten baba Ertan Kızılkurt "İlaç tedavisinden sonra Aziz Cemal'in hareket kabiliyetleri artmaya başladı. Sağlığına kavuşmaya başladığının ilk sinyallerini veriyor. Şu an yoğun bir fizik tedavi sürecindeyiz" diye konuştu.



Aziz Cemal'in tedavisi Amerika'da sürüyor

ÖMER AKİF'İN KAMPANYASI TAMAMLANDI

Yüz binlerin yardımıyla Aziz Cemal'in ardından Ömer Akif bebeğin de tedavi masrafları için gereken miktar toplandı. Tedavi yeni bir sürece başladıklarını belirten baba Mikail Kaya "Ömer Akif'in durumu hakkında hastaneyi bilgilendirmeye başladık. Önümüzdeki süreçte para transferlerini ve vize işlemlerini tamamlamamız gerekiyor. Daha sonra Dubai'ye giderek hemen tedaviye başlayacağız. Umuyoruz ki sonu mutlu bitecek ama biz mücadelemizi devam ettireceğiz. Beyazıt Eser de tedavi için uzun süredir bekliyor, onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.



Kampanyası tamamlanan Ömer Akif tedavi için Dubai'ye gidecek

BEYAZIT ZAMANLA YARIŞIYOR

Hatay'da yaşayan 3 yaşındaki Beyazıt Eser de tıpkı Aziz Cemal ve Ömer Akif gibi bir an önce tedavini biletini alabilmenin yolunu gözlüyor. 3 yaşındaki oğlu Beyazıt Eser'in durumunun kritik olduğunu ve gün geçtikçe tedavi imkanının riske girdiğini belirten polis memuru baba Şükrü Eser "Ben ilk göz ağrım olan kızımı da aynı hastalıktan kaybettim. Bu hastalıkla ikinci defa mücadele ediyorum. Tedavi maliyeti çok yüksek. Şu ana kadar 629 bin Euro toplandı ve geriye 1 milyon 221 bin Euro'luk açığımız kaldı. Oğlumun sağlığına kavuşabilmesi için bu miktarın tamamlanması gerekiyor. Beyazıt'ın durumu çok acil, 25 gündür sıvı ile besleniyor. Yutkunma yetisini kaybetmek üzere. Yaşının ilerlemesi sebebiyle birçok hastane Beyazıt'ın tedavisine onay vermiyor. Şu an kilo sınırına göre tedavi uygulayan hastanelerle iletişim halindeyiz ama Beyazıt'ın kilosu da artıyor ve tedavi fırsatı riske giriyor" diye konuştu.



Beyazıt Eser ve babası Şükrü Eser

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