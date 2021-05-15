Son dakika haberi... Kesintisiz kapanma sürecinin sonlarına doğru yaklaşılırken vaka sayısı ve koronavirüs son durum tablosu da gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Tam kapanmanın ardından koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosunda ciddi anlamda bir düşüş oldu. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiği görüldü ve günlük corona virüs vaka sayısı 10 binli rakamlara kadar geriledi.

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 14 MAYIS 2021

Bu noktada, günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son durum tablosu merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 11 bin 534 vaka görülürken 55 bin 472 kişi iyileşti. Buna karşın, 238 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 14 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayısı belli oldu mu?

İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu 14 Mayıs 2021