Yüzme havuzları ve spor salonları ne zaman açılacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Tam kapanma sürecinde vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için bu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak sonlandırıldı. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta bitecek olması ile beraber yüzme havuzlarının ve spor salonlarının durumu da merak konusu oldu. Öyle ki, yüzme havuzları ve spor salonları 17 Mayıs'ta açılacak mı sorusu, sık sık araştırılmaya başlandı.
Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak.
İşte, fitness salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı konusuyla ilgili bilgiler
SABAH'ın ulaştığı son dakika haberine göre Normalleşme kapsamında öncelikli olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmeler, ardından okullarını 8-12'nci sınıflarının açılabileceği, daha sonra da kafe ve restoranların dışarıda servisine izin verilebileceği belirtiliyor.
Yalnız normalleşmede kademeli açılma süreci içerisinde ilk günlerde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların bir araya geldiği organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor
Yüzme havuzları ve spor salonlarının durumu Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.
Kabine Toplantısı, 17 Mayıs'ta gerçekleşecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNDE AÇIKLANMIŞTI
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine, 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verildi.