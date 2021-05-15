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Giriş Tarihi: 15.5.2021 09:41

Talas’ta bayram konvoyu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Talas’ta bayram konvoyu

ilginç bir bayram etkinliği düzenledi. Temizlik araçlarının da yer aldığı bayram konvoyu  hem yollarda temizlik yaptı, hem de vatandaşları eğlendirdi.

Talas Belediyesi'nin oluşturduğu bayram konvoyu ilçe halkına keyifli bir bayram yaşattı.

Konvoyda yer alan araçlarla hem görsel şölen oluşturuldu hem de temizlik ve ilaçlama yapıldı. Pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara farklı ve keyifli bir ortam yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte iki katlı gezi otobüsü ile arkasındaki temizlik ve ilaçlama araçları ilçe turu yaptı.

Müzik eşliğinde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik ederek coşkuya ortak oldu. Konvoyda bulunan temizlik araçları ise bir taraftan temizlik yapmaya devam etti.

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Talas’ta bayram konvoyu
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