Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Traktör ikiye ayrıldı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 15.5.2021 16:44

Traktör ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Traktör ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Şırnak'ın İdil ve ’in ilçelerinden traktörlerin karıştığı iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı.

Şırnak ve Mardin'de traktörlerin karıştığı 2 ayr kaza meydana geldi. Bir kazada traktör ikiye ayrılırken diğerinde devrildi.

İlk kaza İdil'e bağlı Çığır köyü mevkiinde meydana geldi. Bir traktör ve bir pikapın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, traktör de ikiye bölündü.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Beyazsu yolunda ise henüz belirlenemeyen bir neden bir traktör yolun ortasına devrildi. Kazada şans eseri sürücü hafif yaralandı.

Her iki kazanın da yaralıları ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ve Trafik ekipleri soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Traktör ikiye ayrıldı: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA