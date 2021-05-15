Traktör ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Şırnak ve Mardin'de traktörlerin karıştığı 2 ayr kaza meydana geldi. Bir kazada traktör ikiye ayrılırken diğerinde devrildi.

İlk kaza İdil'e bağlı Çığır köyü mevkiinde meydana geldi. Bir traktör ve bir pikapın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, traktör de ikiye bölündü.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Beyazsu yolunda ise henüz belirlenemeyen bir neden bir traktör yolun ortasına devrildi. Kazada şans eseri sürücü hafif yaralandı.

Her iki kazanın da yaralıları ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ve Trafik ekipleri soruşturma başlattı.