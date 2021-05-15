Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri VLP aşısının pilot üretimleri gerçekleşti
Giriş Tarihi: 15.5.2021

VLP aşısının pilot üretimleri gerçekleşti

BETÜL USTA BETÜL USTA
VLP aşısının pilot üretimleri gerçekleşti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı çalışmalarının devam ettiği Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi ile Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Varank, şunları söyledi: "VLP aşısında da Faz 2'ye geçmeyi planlıyoruz. İnaktif aşı adayı Faz 3'ü de tamamlayıp başarılı olursa Vetal'de üretilebilecek. Aşının pilot üretimleri gerçekleşti, başarılı olursa o da Kocaeli'ndeki Nobel'de üretilecek. Adenovirüs temelli aşı adayı Sputnik V ile AstraZeneca aşılarıyla benzer teknolojide. Aşının dünyadaki diğer bu teknolojideki aşılardan farklılıkları var. Aşı virüsün 4 proteinini de kapsayacak şekilde tasarlandı. Dolayısıyla daha etkin olacağını düşünüyoruz. Gelecek hafta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan bu aşının insan denemelerinin başlamasıyla ilgili sonucun çıkmasını bekliyoruz. Sonuç çıkarsa 2 inaktif, 1 VLP ve 1 adenovirüs temelli aşı adayında insan denemeleri aşamasında olacağız. Başarılı olursa sene sonundan önce sonbahar gibi Türkiye'nin yerli ve milli aşısını elde edebileceğimize inanıyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
VLP aşısının pilot üretimleri gerçekleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA