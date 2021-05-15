VLP aşısının pilot üretimleri gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı çalışmalarının devam ettiği Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi ile Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Varank, şunları söyledi: "VLP aşısında da Faz 2'ye geçmeyi planlıyoruz. İnaktif aşı adayı Faz 3'ü de tamamlayıp başarılı olursa Vetal'de üretilebilecek. Aşının pilot üretimleri gerçekleşti, başarılı olursa o da Kocaeli'ndeki Nobel'de üretilecek. Adenovirüs temelli aşı adayı Sputnik V ile AstraZeneca aşılarıyla benzer teknolojide. Aşının dünyadaki diğer bu teknolojideki aşılardan farklılıkları var. Aşı virüsün 4 proteinini de kapsayacak şekilde tasarlandı. Dolayısıyla daha etkin olacağını düşünüyoruz. Gelecek hafta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan bu aşının insan denemelerinin başlamasıyla ilgili sonucun çıkmasını bekliyoruz. Sonuç çıkarsa 2 inaktif, 1 VLP ve 1 adenovirüs temelli aşı adayında insan denemeleri aşamasında olacağız. Başarılı olursa sene sonundan önce sonbahar gibi Türkiye'nin yerli ve milli aşısını elde edebileceğimize inanıyoruz."