Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı Whatsapp kapanıyor mu? Whatsapp hesabı 15 Mayıs'ta kapanacak mı, hesaplar silinecek mi? sorularına yanıt arıyor. WhatsApp gizlilik sözleşmesi süresinin bugün sona ermesiyle birlikte gözler bir kez daha gizlilik sözleşmesinin detaylarına çevrildi. WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin sözleşme onayı için verdiği sürenin son gününde konuya yönelik açıklama yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda; Whatsapp kapanıyor mu? Whatsapp Gizlilik Sözleşmesi kabul etmeyenlerin Whatsapp hesabı kapanacak mı, hesaplar silinecek mi?

WHATSAPP KAPANIYOR MU?

Kullanıcılarına yeni bir sözleşme sunarak gizlilik sözleşmesini yenileyen Whatsapp'ın kapanıp kapanmadığına ilişkin son gelişmeler takip ediliyor. WhatsApp, son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığını gidererek yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Sözleşmeyi onaylamayanların kademeli olarak hesaplarını kaybedecekleri iddialarına yanıt gelirken Whatsapp kapanıyor mu, hesaplar silinecek mi soruları yanıt buldu. Gelen bilgiler doğrultusunda Whatsapp Gizlilik Sözleşmesi kabul etmeyenlerin Whatsapp hesabı kapanmayacak.