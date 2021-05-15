Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Whatsapp kapanıyor mu? Whatsapp Gizlilik Sözleşmesi kabul etmeyenlerin Whatsapp hesabı kapanacak mı, hesaplar silinecek mi?
Giriş Tarihi: 15.5.2021 09:52

? kabul etmeyenlerin , hesaplar silinecek mi?

Whatsapp kapanıyor mu? Whatsapp Gizlilik Sözleşmesi kabul etmeyenlerin Whatsapp hesabı kapanacak mı, hesaplar silinecek mi?

Anlık mesajlaşma, arama ve haberleşme aracı sözleşmesi bugün sona eriyor. Sözleşmeyi kabul edip etmeme konusunda kararsız kalan kullanıcılar Whatsapp hesaplarının kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. 8 Şubat tarihinde WhatsApp'ı açan kullanıcıların karşısına yeni koşullar kullanıcılara sunulacak ve kabul edilmesi istendi. Son olarak WhatsApp'ın gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hala kabul etmeyenlerin yavaş yavaş sınırlandırılacağı iddia edilmişti. Konuya yönelik ilgili kurumdan açıklama gelirken Whatsapp 15 Mayıs'ta kapanacak mı sorusunu yanıtı netlik kazandı. Bu kapsamda; ? kabul etmeyenlerin , hesaplar silinecek mi? İşte ayrıntılar…

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı Whatsapp kapanıyor mu? Whatsapp hesabı 15 Mayıs'ta kapanacak mı, hesaplar silinecek mi? sorularına yanıt arıyor. WhatsApp gizlilik sözleşmesi süresinin bugün sona ermesiyle birlikte gözler bir kez daha gizlilik sözleşmesinin detaylarına çevrildi. WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin sözleşme onayı için verdiği sürenin son gününde konuya yönelik açıklama yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda; Whatsapp kapanıyor mu? Whatsapp Gizlilik Sözleşmesi kabul etmeyenlerin Whatsapp hesabı kapanacak mı, hesaplar silinecek mi?

WHATSAPP KAPANIYOR MU?

Kullanıcılarına yeni bir sözleşme sunarak gizlilik sözleşmesini yenileyen Whatsapp'ın kapanıp kapanmadığına ilişkin son gelişmeler takip ediliyor. WhatsApp, son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığını gidererek yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Sözleşmeyi onaylamayanların kademeli olarak hesaplarını kaybedecekleri iddialarına yanıt gelirken Whatsapp kapanıyor mu, hesaplar silinecek mi soruları yanıt buldu. Gelen bilgiler doğrultusunda Whatsapp Gizlilik Sözleşmesi kabul etmeyenlerin Whatsapp hesabı kapanmayacak.

WHATSAPP KAPANIYOR MU? WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ KABUL EDİLMEZSE NE OLUR?

Whatsapp kapanmayacak. WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin sözleşme onayı için verdiği sürenin son günü olan 15 Mayıs'ta Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

WHATSAPP HESABI KAPANACAK MI, HESAPLAR SİLİNECEK Mİ?

15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin Whatsapp hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmayacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapılacak. WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, gizlilik ilkelerini kabul etme konusunda son tarihin 15 Mayıs olduğu ve bu tarihten sonra sözleşmeyi kabul etmeyenlerin yavaş yavaş sınırlandırılacağı belirtildi. Buna göre ilk olarak kullanıcılar, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacak ve bir süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek. Daha sonra kullanıcılar aramaları cevaplandırabilecek. Ancak sohbet listelerine erişemeyecek. Bir sonraki adımda kullanıcılar bu özellikten de mahrum kalacak.

NE OLMUŞTU?

WhatsApp'ın gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hala kabul etmeyenlerin yavaş yavaş sınırlandırılacağı iddia edilmişti. İlk olarak kullanıcıların, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacağı ve bir süre sonra bu bildirimin kalıcı hale geleceği aktarılmıştı. Daha sonra kullanıcıların aramaları cevaplandırabileceği ancak sohbet listelerine erişemeyecekleri vurgulanmıştı. Bir sonraki adımda ise kullanıcıların bu özellikten de mahrum kalacaklarına dikkat çekilmişti.

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı. WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Whatsapp kapanıyor mu? Whatsapp Gizlilik Sözleşmesi kabul etmeyenlerin Whatsapp hesabı kapanacak mı, hesaplar silinecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA