WhatsApp verilerimizi devletlere satabilir mi? "Sahibi Mark Zuckerberg WhatsApp kullanmıyor"

* Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever: Anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden birçok verimizin kullanımına zaten izin vermiş oluyoruz. Bunlar farklı şirketlerle ya da devletlerle verilerinizi paylaşabilir. Gizlilik İlkesi ile beraber, kullanıcılar kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza vermiş olacak.

* Üsküdar Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ABD Başkanı Dr. Nuri Bingöl: Bu sözleşme ile 'ben bu verileri senin bilgin dahilinde alıyorum ve bana onay veriyorsun' denilmek isteniyor. Şirket, verileri kendi diğer grup şirketlerinden Facebook ve Instagram için zaten kullanıyordu ama şimdi bu verileri üçüncü kişilere de satabilmek istiyor. Mesela hükümetlere. Dolayısıyla bu kişisel bilgiler devletlere, hükümetlere satılacak.

* Kişisel Veri Danışmanı, Avukat Özlem Sezgin: WhatsApp, AB'deki Genel Veri Koruma Regülasyonu'na (GDPR) nasıl hassasiyet gösteriyorsa ülkemizde de KVKK'ya uygun hareket etmek zorunda.

* Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Atakan Karataş: WhatsApp'ın kullanıcılarına 'ya kabul et ya da kullanma' şeklindeki baskısının özgür iradeyi engelleyebileceğini düşünüyorum. Bu da KVKK'da ki genel prensiplere aykırılık yaratır.

* Sparta Bilişim Kurucusu Alper Başaran: Uygulamalara dikkat. Herkes kendine şu soruyu sormalı: Bu uygulamayı kullanmak kişisel verilerimden daha mı önemli? WhatsApp'ın da sahibi olan Facebook'un kurucu Mark Zuckerberg WhatsApp kullanmıyor. Acaba bizim bilmediğimiz bir şey biliyor olabilir mi?

* Seccops Siber Güvenlik Teknolojileri Genel Müdürü İsmail Saygılı: WhatsApp'ı kullanmamak bir çözüm değil. Sosyal medya içindeysek çok fazla veriyi çoktan paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz.

ANNA LARKİNA / RUS SİBER GÜVENLİK FİRMASI KASPERSKY'NİN KIDEMLİ ARAŞTIRMACI

"HİÇBİR ŞEY ÜCRETSİZ DEĞİLDİR"

Hiçbir şey gerçekten ücretsiz değildir ve ne yazık ki, ücretsiz hizmetler için mevcut iş modeli, esasen verilerimizle ödeme yaptığımız anlamına gelir. Sosyal ağlar, bazı haberciler ve arama motorları reklamlardan para kazanır ve ne kadar kişiselleştirilirse o kadar iyidir. Facebook ve diğer şirketler bunu son birkaç yıldır hizmetleri aracılığıyla yapıyor. WhatsApp uçtan uca şifreleme içerdiği için konuşmalarınızı okumuyor ama teknik takip yapabiliyor ve hesap bilgilerini izleyebiliyor. Neyse ki çeşitli alternatif mesajlaşma platformları bulunuyor ve kullanıcılar kendileri için en iyi olana kendileri karar verebiliyor.

Ümit Gediman / Global Grup CEO'su

"BÜTÜN BİLGİLERİNİZİ GÖREBİLECEK"

WhatsApp vermiş olduğu mesajlaşma hizmetinin devamlılığını sağlamak, reklam pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bazı teknik destekler sunabilmek için kullanıcılarından gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu konuda kararlı olduğunu gösteriyor. Sözleşmenin kabulüyle Whatsapp hesap bilgilerinizi, mesajlarınızı, yazışmalarınız, bağlantılarınızı, durum bilginizi, lokasyon, bankacılık işlemlerinizi, ödeme verilerinizi, kullanım alışkanlıklarınızı, kullandığınız cihaz ve bağlantı bilgilerinizi, hatta konum bilgileriniz dahil bütün bilgilerinizi görebilecek.

Alper Onarangil / Siber güvenlik uzmanı, WatchGuard Türkiye

"GÜVENLİK İÇİN SİGNAL TERCİH EDİLEBİLİR"

WhatsApp üzerinde bütün mesajlaşmalar uçtan uca şifreli iken kullanıcıların en çok tercih ettiği bir diğer platform olan Telegram'da sadece gizli sohbet seçeneği uçtan uca şifrelenmekte. Buna ek olarak WhatsApp sohbet yedeklerini Google veya ICloud üzerinde yedeklerken, Telegram kendi sunucularında yedeklemekte. Son alternatif olarak kullanıcılar güvenlik konusunda Signal isimli uygulamayı da tercih edebilirler ancak bu üç uygulama arasında en az kullanıcıya sahip uygulamanın da Signal olduğu unutulmamalı.

Serap Günal / Siberasist Genel Müdürü

"DİĞER PLATFORMLARIN DA SÖZLEŞME DAYATMAYACAĞININ GARANTİSİ YOK"

Vatandaşların öncelikle bu sözleşme ile mesajlarındaki gizliliğin ihlal edilmeyeceğini fark etmeleri gerekiyor. Yanlış bilgilerle hareket edip tamamen Whatsapp'a karşı bir tutum sergilemeleri yanlış bir yaklaşım. Keza diğer platformlarda da ticari amaçlarla dayatılacak sözleşmelerle karşılaşmayacaklarının bir garantisi bulunmuyor. Sözleşmede kullanıcıların kendi aralarındaki mesajlaşmalarının bundan önce olduğu gibi yine uçtan uca şifreleme yöntemi ile korunacağı ve bu yöntemin, verilerin üçüncü şahıslara geçmesini olanaksız kıldığını belirtiyor.