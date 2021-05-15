İş yerinde kabusu yaşatmıştı! WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi: "21 yaşındaki bir kızın hayatından her şeyi aldın"

İki hafta kadar önce işe aldığı H. Ç.'yi (22) maket bıçağıyla korkutarak tecavüz etmeye çalışan Onur Ateş (29) hakkında 19 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Gece 01.00'den saat 04.00'e kadar alıkonulan H. Ç., "Maket bıçağı sesini duyduğumda halen ürperiyorum" dedi.

İlk duruşması önümüzdeki ay Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak dava dosyasına konu olay geçen 14 Aralık gecesi yaşandı.

11 GÜN ÖNCE İŞE GİRMİŞTİ

İddianame ve dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, web tasarım ve yazılım işleri yapan Onur Ateş, olaydan 11 gün kadar önce, yeni üniversite mezunu H. Ç.'yi işe aldı. Ateş, Gaziantep'te önemli bir iş aldıklarını belirterek H. Ç.'ye, "Birlikte gidebiliriz" dedi. Ç. de, mezuniyet diplomasını alabileceğini düşünerek teklifi kabul etti.

Hüriyet'in haberine göre; 13 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Ateş, Ç.'yi evinden aldı. İkili bir süre sonra çalıştıkları ofise geldi. Ateş, bilgisayara virüs bulaştığını yaptığı işlerin kaybolduğunu belirterek, kısa süre sonra yola çıkacaklarını söyledi. Ancak, Gaziantep işinin oyalama amaçlı söylendiği saatler sonra ortaya çıktı. İkili gece 01.00'e kadar, Ateş'in belirttiği dosyaları hazırladı. Ç., ofisten çıkmak üzere olduklarını düşünerek mutfağı toparlamaya yöneldi.