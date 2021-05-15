Yevheniya Babenko Ayasofya'dan etkilendi Müslüman oldu





Her sabah ezan sesi ile kalkmam. Ramazan ayında insanların oruç tutması akşama kadar aç kalması iyilik ve güzellikler sunulması beni çok etkiledi. Bundan sonraki hayatımda Müslüman olarak yaşayacağım. Bana hediye edilen Türkçe -Rusça Kur'an-ı Kerim ve İlmihali okuyarak islamı daha iyi tanımaya çalışacağım. Müslüman olduğum için içimi bir huzur kapladı. Hayran olduğum Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Müslüman olmaktan büyük mutluluk duydum." Dedi.



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