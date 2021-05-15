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Giriş Tarihi: 16.5.2021 04:39

’nda 4 katlı binada yangın: 10 kişi kurtarıldı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Zeytinburnu’nda 4 katlı binada yangın: 10 kişi kurtarıldı

’nda 4 katlı binanın bodrumunda bulunan bir dairede çıkan yangında daire alev alev yandı. Üst katlardaki dairelerde yaşayan içinde çocukların da olduğu 10 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, 03.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 127'inci Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Bodrum kattaki daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



10 KİŞİ KURTARILDI

Yangın nedeniyle binanın üst katlarındaki dairelerde yaşayan içinde çocukların da olduğu 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yanan dairede uzun süre soğutma çalışması yaptı.



ALEV ALEV YANDI

Öte yandan dairenin alev alev yanması cep telefonu kamerasıyla vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde bodrum katın yandığı ve alevlerin yükseldiği görülüyor. Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.
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Zeytinburnu’nda 4 katlı binada yangın: 10 kişi kurtarıldı
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