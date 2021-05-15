Zeytinburnu'nda söküm çalışmaları yapılan geminin denizdeki son parçası da çıkarıldı

"Şirket olarak 25 kişilik bir ekiple, 45 günde geminin son parçasını da denizi kirletmeden çıkardık. Şu anda karada, denizden çıkardığımız son parça duruyor. Onu da küçük parçalara ayırıp hurdaya vereceğiz ve işimiz bitecek. Bu da 4-5 gün içerisinde tamamlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 1000 ton hurda malzeme geri dönüşüme kazandırılmış olacaktır."