Okullar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek sorusuyla uzaktan eğitim kararı hakkında araştırma yapan öğrenci ve veliler, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sorularına yanıt buldu. Kademeli normalleşme kararlarını içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi, 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitim devam edecek mi, okullar açıldı mı gibi sorulara yanıt verdi. Kademeli normalleşme kapsamında uzaktan eğitim uzatıldı mı, yüz yüze eğitim ertelendi mi gibi soruların yanıtı son dakika yüz yüze eğitim açıklaması ile haberimizde.

OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN GEÇECEK?

17 Mayıs ile 1 Haziran arasını kapsayan kademeli normalleşme sürecinde kreşler, anaokulları ve özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü okullar ve rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine devam edileceği belirtildi. Diğer sınıf seviyeleri için de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya uygun hareket edileceği duyuruldu.