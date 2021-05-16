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Giriş Tarihi: 16.5.2021 14:19 Son Güncelleme: 16.5.2021 14:19

1 Haziran’a kadar ? Kademeli normalleşme kapsamında , ?

1 Haziran’a kadar uzaktan eğitim devam edecek mi? Kademeli normalleşme kapsamında uzaktan eğitim uzatıldı mı, okullar açıldı mı?

İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme kararlarını içeren bir genelge yayınladı. Bu genelge kapsamında okulların açılma tarihi ve uzaktan eğitim kararları da yer aldı. Böylece öğrencilerin ve velilerin aklındaki , ne zaman açılacak, okullar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek soruları yanıt buldu. 1 Haziran’a kadar sorusuna cevap veren , kademeli normalleşme kapsamında , okullar açıldı mı gibi sorulara ilişkin detaylara yer verdi. İşte, İçişleri genelgesi ve MEB son dakika yüz yüze eğitim açıklaması ile okullar açıldı mı, okullarda sorularının yanıtı.

Okullar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek sorusuyla uzaktan eğitim kararı hakkında araştırma yapan öğrenci ve veliler, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sorularına yanıt buldu. Kademeli normalleşme kararlarını içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi, 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitim devam edecek mi, okullar açıldı mı gibi sorulara yanıt verdi. Kademeli normalleşme kapsamında uzaktan eğitim uzatıldı mı, yüz yüze eğitim ertelendi mi gibi soruların yanıtı son dakika yüz yüze eğitim açıklaması ile haberimizde.

OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN GEÇECEK?

17 Mayıs ile 1 Haziran arasını kapsayan kademeli normalleşme sürecinde kreşler, anaokulları ve özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü okullar ve rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine devam edileceği belirtildi. Diğer sınıf seviyeleri için de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya uygun hareket edileceği duyuruldu.

UZAKTAN EĞİTİM UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın basın açıklamasında ise, resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. Sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime başlanacağı belirtildi. Belirtilen sınıf ve kurumlarda 17 Mayıs itibariyle belli koşullar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer seviyelerde ise uzaktan eğitim uzatıldı. Buna göre, bahsedilen kademeler dışında tüm sınıflarda 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitim devam edecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇEN SINIFLAR

Kreş,

Anaokulları,

8. sınıflar,

12. sınıflar,

Özel gereksinimli öğrenciler

Bu sınıfların dışında kalan seviyeler ise en az 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edecek. 1 Haziran sonrası için yeniden durum değerlendirmesi yapılacak.

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