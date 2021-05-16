12 yaşında Filistinli çocuk Gazze’den dünyaya rap yaparak haykırdı

Filistinli 12 yaşındaki bir çocuk Abdurrahman. İşgalci İsrail'in insanlık dışı saldırılarını dünyaya duyurmak için Gazze'deki bombardıman altında müziği seçerek bir rap parçası hazırladı. Kendisine "MC Abdul" ismini veren küçük rapçi, işgalci İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı sonrasında yıkılan binaların arasında rap yaparak tepkisini ortaya koydu. Gazze'de yaşayan çocuk, bu rap parçasının yer aldığı videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

"BEN SADECE DÜNYANIN FİLİSTİN'DEKİ DURUMU BİLMESİNİ İSTİYORUM"

İsrail'in Filistinliler'e uyguladığı zulmü rap ile anlatan MC Abdul, sosyal medya hesabından "Geçtiğimiz hafta evim Gazze Şehri için çok zordu. Ben sadece dünyanın Filistin'deki durumu bilmesini istiyorum" diyerek videosunu paylaştı. Kendisine sesini duyurabilmesi için İrlanda'dan yardım eden @gmcbeats teşekkür eden MC Abdul, "Herkes güvende kalsın. Tek istediğimiz barış!#palestine #gazacity" ifadelerini kullandı.

"BİZLER CANIMIZ İÇİN, ONLAR EVLERİMİZE SAHİP OLMAK İÇİN DUA EDİYORLAR"

İşgalci İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı sonrasında yıkılan binaların arasında Rap yapan MC Abdul rap parçasıyla Filistinliler'in yaşadıkları zulmü anlatıyor. Rap parçasının sözleri ise şöyle:

"Filistin on yıllardır işgal altında. Ama yüzyıllardır bir vatan. Bu topraklar ailemin nesiller boyu anılarıyla dolu. Bu barış sembolünü ekip büyüttüğü Zeytin ağaçları insanların aç kalmayacağının temini. Kısıtlamalarla yaşamak, işgal ile bastırılmak. Acıyı mı görmek istiyorsun? İnsanların yüzlerine bir bak! Bildiğiniz tek evden kovulduğunu hayal edin. Bizler canlarımız için dua ediyorken, onlar evlerimize sahip olmak için dua ediyorlar.

Tüm bu olanları kelimelere dökmek kolay değil. Küçük kız kardeşime bakıyorum. O bunu hak ediyor mu? Eşit şekilde muamele görmediği, doğduğu yeryüzünden özgürce yaşamasını reddeden bir dünyada büyümeyi! Bu toprakları işgal etmek istiyorlar. Ama hayır aklımı işgal etmelerine izin vermeyeceğim. Hayatıma dair yazarken burayla dolu olacağım.

Çünkü tek misyonum insanlara sesimizi duyurmak. Bu sözler şeyh Cerrah için. Umarım fark yaratabilirler. Çünkü aynı şey 48'de yaşandı. Dedemler tahliye edildi ve mülteci kampına gitmeye zorlandı. Ama biliyorsun Gazze'de hiçbir şey değişmedi. Bir daha geri dönemediler.

İşte bugün olduğum yer böyle. Hayatta olup olmadığımı öğrenmek için kuzenler arıyor. Göğü aydınlatan havai fişeklerin olmadığından emin olmak için Bayramı kutlamaya ve inancımızı korumaya çalışıyoruz. Sanırım unutulmayacak anılar nasıl biriktiriliyor görebiliyorsun. Filistin!"